Onlangs uitgevlogen jonge wouw dood gevonden

Een jonge rode wouw uit een nest in De Wijk is dood gevonden langs de spoorlijn ten zuiden van Staphorst. Het gezenderde jong was onlangs uitgevlogen.

Drenthe telde dit jaar twee nesten met elk drie jongen, het andere nest was in Wilhelminaoord. Het Kenniscentrum voor Akkervogels Grauwe Kiekendief heeft het oudste jong uit beide nesten van een zender voorzien om hun omzwervingen vast te leggen.

Geen beweging

"Het zenderbericht kwam steeds van dezelfde plek. 's Nachts gebeurt dat wel vaker omdat de vogels stilzitten maar nu was het ook overdag. We zijn gaan kijken en troffen het jong aan de rand van de weg in de berm aan," aldus vrijwilliger Arend van Dijk. "Er waren geen breuken of beschadigingen zichtbaar maar inwendig waarschijnlijk wel. De zender was kapot."

Van Dijk: "Er is iets ongelukkigs gebeurd, maar wat precies is niet duidelijk." Misschien is het jong tegen een trein aan gevlogen, misschien heeft hij door de wind een flinke smak gemaakt, misschien ging er iets mis met een prooi. "We hebben gekeken of er een prooi in de buurt lag, maar we konden niets vinden."

Nest verlaten

Afgelopen weekend hebben vrijwilligers het nest in De Wijk nog bekeken. Twee wouwen zaten er op dat moment maar het was niet duidelijk of het jongen of volwassenen waren. "Vaak verlaten de ouders het nest eerder dan de jongen die aan hun lot worden overgelaten. Vorig jaar hebben de jongen een week alleen op het nest gezeten voordat ze uitvlogen," aldus Van Dijk.

De jongen in Wilhelminaoord hebben hun nest eerder al verlaten, waarschijnlijk allemaal tegelijkertijd. Het zenderjong bevindt zich momenteel in de omgeving van Bremen.

Lees ook: