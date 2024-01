'Dit is het hè, er gaat niks boven natuurijs'

Roelf Panman en Monique Koopman uit Nieuw-Buinen zijn fanatieke sporters die regelmatig op kunstijsbaan Kardinge in Groningen hun rondjes schaatsen, maar dit is toch wel even andere koek.

Ander gevoel

"Je moet hier direct gebruik van maken", zegt Roelf, "het gevoel is anders dan op kunstijs. De kou, het zonnetje, wat ribbelig ijs soms, er gaat niets boven natuurijs". Hij heeft eigenlijk helemaal geen tijd om met onze verslaggever te praten en zet al snel zijn schaatsen in de richting van de eerste bocht. Even later verdwijnt hij dansend over het ijs in een romantisch zonnetje.