Verhaal achter de kunst: de knalgele metershoge kienstobbe van Emmen

In Emmen op het Raadhuisplein staat een kunstwerk waar je iets minder snel aan voorbij loopt, omdat het wel heel erg opvalt. Een gigantisch knalgeel polyester sculptuur. "Dit is het beeld Egnoaber van Nick Erving", vertelt Merijn Vrij van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Emmen. Hij bemoeit zich met de buitenkunst, waar dit metershoge beeld ook onder valt. "Het beeld staat tussen Wildlands en het oude centrum van Emmen.

Verbindend sculptuur

"Het heeft de functie dat het een soort scharnier is tussen het nieuwe Wildlands en het oude Emmen", legt Vrij uit. "De kunstenaar zegt het zo: dit beeld is zo aantrekkelijk om naar te kijken, het heeft zo'n aantrekkingskracht, dat mensen naar het beeld toe lopen en voordat ze het weten weer in het oude centrum terechtkomen." Een ding is zeker, het gigantische gele gevaarte valt wel op.

Kienstobbe

Uiteraard zit er ook een Drentse link aan het beeld (op de fantasienaam Egnoaber na). Kunstenaar Ervinck inspireerde zijn sculptuur op de typisch Drentse kienstobbe. De door het veen geconserveerde kronkelige stukken hout. "Hij is een gamer, dus hij maakt zijn beelden digitaal, dus die sculpturen zien er heel hightech uit." Vrij legt uit dat de digitale ontwerpen dan ambachtelijk gebeeldhouwd worden in pur en polyester. De kronkelige kienstobbe-achtige vorm wordt dan in delen gemaakt. "Uiteindelijk heb je dan een knalgeel beeld midden op het plein."

Leuk detail: het beeld staat op de ingang van de parkeergarage op het plein. "Een gratis sokkel", legt Vrij uit. Daarmee staat het beeld vrij van het plein en belemmert het nooit de evenementen die er gehouden worden.

