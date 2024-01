Het is gedaan met Drentse saamhorigheid in de polder, Drentse Vereniging Flevoland stopt

De Drentse Vereniging Thriënte, voor Drenten in Flevoland, stopt ermee. Het is gedaan met Drentse toneelavonden, knieperties bakken en samen herinneringen ophalen. Nog een keer neutieschieten in maart en dan zit het er na bijna vijftig jaar op.

Het afnemende aantal leden en de hoge leeftijd van de nog aanwezige leden maakt het voor het bestuur onmogelijk de boel in de benen te houden. "Op de top hadden we zevenhonderd leden, nu zijn het er nog ruim honderd", zegt voorzitter Roelf Raterink, die zelf oorspronkelijk uit Eext komt en na omzwervingen in Dronten terecht kwam.

Afgehaakt

Maar het ledenaantal neemt af en veel leden zijn ruim boven de tachtig. "Met corona konden we niks en zijn er mensen afgehaakt, en je ziet nu ook dat mensen liever niet meer 's avonds op pad gaan. Wat moet je nog met twintig man doen?", vraagt Raterink zich af. "Dan wordt het meer een gezellige verjaardag.

Daarnaast speelt geld een rol. "De kosten stijgen voor het organiseren van een avondje in een zaaltje met taart en consumpties", weet Raterink, die de belangrijkste inkomstenstroom zag opdrogen door het uitdunnen van het ledenbestand. "Onze bron van inkomsten was knieperties bakken. Met dertien man waren we aan de slag en bakten we zo dertienduizend knieperties. Zelf was ik de koffiezetter. De knieperties gingen snel van de hand. Maar drie avonden knieperties bakken is nu te veel. Die inkomsten missen wij nu en dus kunnen we ook niet zoveel meer. Het stoppen is een samenspel van factoren."

Saamhorigheid

In 1976 werd Thriënte opgericht. "Drenten zochten elkaar op, zo groeide het. Velen kwamen in het kielzog van boeren die hier een boerderij kregen. En boeren kwamen hier op een kavel te wonen, soms in een keet en hadden hier niks", vertelt Raterink. "Het draaide om saamhorigheid, dezelfde taal spreken op de vergadering. En praten over het verleden: 'Weet je nog van toen?' En soms werd er spontaan een gedicht voorgelezen of een lied gezongen."