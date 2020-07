Gevangenisstraf voor poging tot brandstichting via kattenluik

Een 68-jarige man uit Eexterveenschekanaal is veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan 27 dagen voorwaardelijk. In februari gooide hij lampenolie en twee brandende lucifers door het kattenluikje van zijn buurvrouw.

De vrouw en haar vriend kwamen precies op tijd thuis, want de olie op de vloer in de woning begon net te branden. De man trapte het vuur uit. Hij en zijn vriendin zagen de buurman nog wegrennen en belden de politie.

De druppel

De 68-jarige man werd in verwarde toestand opgepakt en zat vier maanden in voorarrest. Daarna is hij overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek in Assen. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden, vertelde hij dat hij zich alleen nog flarden kan herinneren van wat er is gebeurd. Hij wist nog dat hij lampenolie heeft gepakt en bij het kattenluikje zat. Waarom hij brand wilde stichten, kon hij zich niet herinneren.

De man heeft lange tijd voor zijn zieke vrouw gezorgd en zichzelf daarvoor weggecijferd. Toen zij overleed had de man het erg zwaar en kwam hij ook in financiële problemen. Ondertussen had hij een conflict met zijn buurvrouw over het pand waar ze beiden in woonden en dat eigendom is van de 68-jarige man. Toen hij in februari een boze brief van haar kreeg 'ging het licht uit', legde hij de rechters uit.

Geen schadevergoeding, wel contactverbod

De straf die hij gekregen heeft, houdt in dat hij niet terug moet naar de gevangenis als hij geen nieuwe misdrijven pleegt. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en blijft voorlopig in de Asser kliniek voor behandeling. De rechtbank heeft hem een contactverbod opgelegd voor zijn buurvrouw en haar partner.

De schadevergoeding van 5600 euro, waarvan het Openbaar Ministerie vond dat die moest worden toegekend, wees de rechtbank af. De rechters vonden hem te ingewikkeld om tijdens een strafzaak af te doen.

