In Ansen hebben campingbezoekers ineens een privé-ijsbaan

Naar de camping gaan is misschien niet het eerste waar je aan denkt als de temperatuur onder het vriespunt ligt, toch heeft camping d'Olde Kamp in Ansen ook midden in de winter campingbezoekers. Door de vorst hebben twee campingbezoekers er een extra faciliteit bij: een privé-ijsbaan.

Privévervoer naar de caravan

De bewoners van de caravan maken nog elk weekend dankbaar gebruik van hun campingstandplaats, weer of geen weer. "Van de week hebben we ze met een karretje naar de deur gebracht en dan stappen ze in de caravan. En als ze weer weg willen, halen we ze er weer uit. De caravan verplaatsen was handiger geweest, maar die regen was er ook zomaar opeens. Dus toen waren we al te laat."