Cel- en werkstraf voor Assenaar met kinderporno

180 uur werkstraf en zes maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Die straf heeft de rechtbank opgelegd aan de 48-jarige man uit Assen, die in 2018 voor de tweede keer in zijn leven werd betrapt op het bezit van kinderporno.

De man krijgt daarnaast toezicht van de reclassering, moet doorgaan met zijn psychiatrische behandeling en moet zijn computer en telefoon regelmatig laten controleren op verboden afbeeldingen en filmpjes, bepaalde de rechtbank in zijn woonplaats.

Per toeval ontdekt

In mei 2018 vond zijn vrouw tijdens het stofzuigen een SD-kaartje met foto's. Toen ze bekeek wat erop stond, belde ze de politie en zette ze haar man de deur uit: het ging om kinderporno. In totaal vond de politie ruim vijfhonderd foto's en video's, waarop minderjarige meisjes te zien waren die werden misbruikt. De jongsten waren peuters.

De man is in 2003 ook veroordeeld voor kinderporno. Onderzoekers hebben vastgesteld dat hij pedofiel is en daar wordt hij nu voor behandeld. Dat is na zijn eerste veroordeling ook gebeurd, maar daar heeft hij weinig baat bij gehad, vertelde de man twee weken geleden tijdens de rechtszaak.

Stress

Inmiddels is hij terug bij zijn vrouw en heeft hij een andere vorm van therapie. De man bekende dat hij tussen 2008 en 2018 regelmatig naar kinderporno had gezocht en dat had bekeken. Hij deed dat naar eigen zeggen als hij last had van stress.

Volgens een psycholoog die hem in opdracht van het Openbaar Ministerie onderzocht, is de man verminderd toerekeningsvatbaar, maar die conclusie is volgens de rechters niet goed onderbouwd. Net als de officier van justitie vinden zij dat de man ondanks zijn pedofiele stoornis wel toerekeningsvatbaar is.

De officier eiste twee weken terug negen maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Dat vond de rechtbank een te hoge straf.

