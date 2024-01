Alarmcentrale van ANWB in Assen beleeft opnieuw topdrukte

Door de vorst is het opnieuw "topdrukte" bij de Wegenwacht door pechmeldingen, meldt verkeersdienst ANWB. Tot 11.00 uur noteerde de ANWB Alarmcentrale in Assen vanochtend zo'n 2100 pechmeldingen door bevriezing, zegt een woordvoerster. Daardoor moeten automobilisten rekening houden met langere wachttijden, waarschuwt de dienst. Automobilisten hebben met name last van kapotte accu's, niet startende auto's en bevroren portieren en sloten.

In het hele land is het druk, zegt de ANWB. "De meldingen begonnen dinsdagochtend vroeg al, toen mensen naar hun werk begonnen te rijden. We hebben onze handen vol aan alle pechmeldingen die we binnenkrijgen. We doen er alles aan om iedereen te kunnen helpen", vertelt de woordvoerster.