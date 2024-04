Bollen- en lelieteelt kunnen veel groener, blijkt uit Drentse proef

Ja, de bollen- en lelieteelt kunnen veel groener. Met veel minder chemische gewasbeschermingsmiddelen of zelfs biologische. Maar daarvoor moet de hele bollensector en de consument mee willen. Want groener is ook duurder.

Negen bollen-en lelietelers in Drenthe en het Hilbrands Laboratorium Wijster zoeken momenteel uit wat groener kan. De proef is nog niet klaar, maar de voorlopige resultaten zijn positief.

Uitgesproken

Het is 2019: bollentelers en omwonenden in Drenthe staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en komen geen stap verder. De overheid is aan zet, is de conclusie van het rapport 'Uitgesproken' over de impasse in de sierteelt. Er zijn aan beide zijden uiteenlopende meningen en visies over hoe het verder moet. Veel telers en omwonenden zijn uitgesproken met elkaar.

Een van de oplossingen: er komt een grootschalige proef in Drenthe om te kijken of de bollenteelt met minder gif en groener kan. Misschien zelfs biologisch? Het Hilbrands Laboratorium (HLB) en negen Drentse bollentelers mogen zich vastbijten in de zoektocht naar groenere sierteelt.

Het kan veel groener

"We kunnen veel groener, dat blijkt uit onze testen, onderzoeken en proeven van de afgelopen drie jaar. Uit de proeven blijkt dat bollen-en lelieteelt met veel minder chemische gewasbeschermingsmiddelen kan. Of met minder giftige chemische gewasbeschermingsmiddelen. Maar dat zit hem niet alleen in gewasbeschermingsmiddelen", legt HLB-directeur Janny Peltjes uit. "Het is steeds een zoektocht in combinatie."

Volgens de HLB-directeur wijzen de proeven uit dat het in 2025 al mogelijk zijn bollen en lelies te telen met de helft minder milieubelasting dan nu. "Maar de overheid moet dan wel meer vaart maken met het echt toelaten van die groenere middelen", waarschuwt Peltjes.

Sterkere planten