Na jaren eindelijk uitbreidingsplan voor woonwagenkamp Emmen

Na jaren van plannen maken en tekenen, is het nu eindelijk zover. Woonwagenkamp De Ark in Emmen kan uitbreiden, met 38 extra plekken. Werkgroep De Rolleman, die zich al jaren hardmaakt voor extra plekken, is blij. "Dit is een grote stap in de goede richting."

Dat zegt voorzitter Marie Bosma (42) van De Rolleman, die zelf al jaren "noodgedwongen" in een burgerwoning in de aanpalende wijk Emmermeer woont. "Al sinds 2018 zijn we met deze plannen bezig. We zijn nu eindelijk bijna zover dat alle hoofden dezelfde kant op staan. Het zijn nu nog de puntjes op de i, maar daarna verwachten we daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Het overleg met de gemeente is momenteel goed te noemen."

'Uitvoering start dit jaar'

De nu voorliggende uitbreiding komt bovenop een eerder gerealiseerde uitbreiding met zeven standplaatsen (drie aan de Meester Bakkerlaan en vier aan de Valtherlaan), waardoor het in het totaalplan om 45 extra standplaatsen gaat, meldt een woordvoerder van de gemeente Emmen. Binnenkort wordt een plan van aanpak voorgelegd aan de gemeenteraad. "Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Het streven is om nog dit jaar te starten met de uitvoering", zegt woordvoerder Marc Slagter.

Dat de voorbereiding veel tijd heeft gekost, is bij hem bekend. Slagter: "Er is veel tijd gaan zitten in het voortraject. In overleg met De Rolleman is de uiteindelijke opzet tot stand gekomen en zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Ook hebben er verschillende behoefteonderzoeken onder de bewoners plaatsgevonden, waardoor we nu goed weten wat nodig is en of het plan financieel haalbaar is."

'Heel logische plek voor extra woonwagens'