Van blauwe envelop naar Gele Kameel en Barcelona: horeca in belastingkantoor

Vroeger werden er in dit gebouw alleen blauwe enveloppen uitgeserveerd, maar straks ook lekker eten en een biertje. De metamorfose van de begane grond van het voormalige belastingkantoor aan het Emmer Raadhuisplein zit er bijna op. Nog een paar weekjes geduld en dan openen tapasbar Barcelona en grand café De Gele Kameel de deuren.

De twee zaken worden gerund door Gerben Junoy Montolio en Jan Braam, beiden geen onbekende in de Emmer horecawereld. Een samenwerking die vorm kreeg dankzij de Spaanse stad waar een van de twee bedrijven naar is vernoemd.

"Ik maakte gewoon een grapje, maar daar was hij ineens", lacht Montolio. Hij herinnert het zich nog goed. Daar stond Jan Braam ineens op het vliegveld van Barcelona. Montolio had in 2021 zijn toevlucht naar Spanje gezocht op het hoogtepunt van de coronacrisis. Zijn in 2016 geopende Café Plein (aan het Raadhuisplein in Emmen) zat noodgedwongen op slot. Spannende en zorgelijke tijden.

Zou zijn zaak hier heelhuids uitkomen? Voor een beetje lucht zocht hij daarom de Spaanse zon op, naar het land waar zijn roots liggen. "En de horeca was daar gewoon open."

Doodergeren

Hij stuurde beelden door naar zijn maat Jan Braam, die op dat moment twee horecazaken bestierde in Schoonebeek en Klazienaveen. Nou, ja, ook dat lag door corona op zijn gat. "Ik had ook niets hier", aldus Braam. "Ik ergerde me dood. De winkels puilden uit en wij mochten niets."

Maar toen ontving hij de appjes met foto's van zonnige terrassen van Montolio. "Met de uitnodiging om hem op te zoeken." Eigenlijk als geintje bedoeld, maar Braam bedacht zich geen twee keer en stapte op het vliegtuig.

De twee trokken met elkaar op en al snel ontstond er het idee voor een samenwerking. Montolio: "Ik was al bezig met plannen voor horeca in het belastingkantoor. Maar na alle corona-ellende leek het me beter om even op adem te komen." Maar toen hij het idee besprak met Braam, laaide het enthousiasme weer op. "We kwamen tot de conclusie dat we het gewoon samen gaan doen", lacht Braam.

Zelftapwand

Twee zaken onder een dak met elk ruim 100 stoelen, dus. Maar wel beide met een totaal eigen karakter. "Barcelona wordt een tapasbar", legt Montolio uit. "Dat heb je nog niet veel in Emmen. In ieder geval niet langs het Raadhuisplein, dus daar onderscheiden we ons."

De Gele Kameel is dus het grand café, dat een perfecte aanvulling is op Barcelona. Montolio: "Het is een leuke plek om na het eten na te borrelen. Na het eten willen gasten vaak nog even een drankje doen. Dat kan bij ons onder hetzelfde dak. Je loopt gewoon door naar de andere kant." En dat werkt ook vice versa, aldus beide ondernemers.

Een blikvanger in De Gele Kameel wordt de zelftapwand, waar gasten zelf hun eigen biertje kunnen tappen. Braam: "We geven pas uit waar je zelf een bedrag op kunt zetten. Daarmee reken je vervolgens bij deze muur van avontuur af", knipoogt Braam.

Camel Toe

De naam Barcelona verwijst naar de Spaanse achtergrond van Montolio. Maar waar komt De Gele Kameel vandaan? Het heeft in ieder geval niets met de aanwezigheid van Wildlands te maken. "Nee, het is een naam die ik nog had liggen en lekker bekt. Dat het dierenpark hier tegenover zit, is een leuke bijkomstigheid."