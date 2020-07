OM eist tot ruim 4 jaar cel tegen verdachten malafide autohandel

In de rechtbank in Zwolle hoorden de verdachten ruim 4 jaar cel tegen zich eisen. (Rechten: Google Streetview)

Daarnaast wil het OM dat de rechter een boete oplegt aan het autobedrijf van de verdachten in Hoogeveen, het gaat om een boete van vijfhonderdduizend euro. De twee mannen worden ervan verdacht dat zij voor 75 miljoen euro aan auto's hebben verkocht zonder daar omzetbelasting over af te dragen. Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak tegen het duo.

De 50-jarige man uit Noordscheschut en 41-jarige man uit Zuidwolde worden er daarnaast van verdacht dat zij deelnamen aan een criminele organisatie samen met meerdere Libanezen die in Berlijn woonden en nog een aantal anderen. Ook worden de mannen verdacht van vuurwapen bezit en het hebben van munitie.

Sporttassen vol met geld

De mannen uit Libanon kwamen naar Nederland met sporttassen vol contant geld en kochten bij het autobedrijf in Hoogeveen tweedehandsauto's. Die Libanezen werkten voor bedrijven in Hongarije maar in werkelijkheid werden de auto's naar Berlijn geëxporteerd. In geen van de landen is btw betaald.

Op deze manier is volgens het OM geld witgewassen. Daarnaast heeft het duo de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden. Als bedrijf ben je verplicht om te onderzoeken of alles klopt wanneer je aan iemand in het buitenland verkoopt.

'Er waren meerdere signalen dat er iets niet klopte'

De twee mannen uit Noordscheschut en Zuidwolde zouden meerdere signalen gekregen hebben dat er iets aan de hand zou zijn. Ondanks dat geadviseerd wordt om betalingen via de bank te regelen, namen de twee namelijk het geld contant aan. Volgens een van de verdachten ging het per keer om bedragen tussen de tachtigduizend en honderdzestigduizend euro.

"Dat ging veel sneller als wanneer het via de bank werd overgemaakt. Wij gingen met dat geld naar de bank toe en stortten het op onze rekening waardoor wij snel weer nieuwe auto's konden inkopen. De bank en onze boekhouder hebben nooit tegen ons gezegd dat dat niet kon."

Volgens de officier van justitie is er door het duo voor zestig miljoen euro aan contant geld gestort: "Het gaat zelfs om ruim zestien duizend biljetten van 500 euro".

Auto's gingen naar andere bestemming

Beide verdachten geven aan dat zij auto's verkochten aan mannen uit Berlijn. Zij zouden niet geweten hebben dat er bedrijven uit Hongarije achter zaten. Uit onderzoek blijkt dat in de administratie van het autobedrijf de Hongaarse bedrijven wel worden genoemd.

Opvallend is dat de Libanezen steeds voor andere bedrijven werkten. Dat is verdacht, zegt het OM. Maar de twee Drenten zochten daar niets achter. In totaal zijn er volgens het OM 28 zogenaamde 'plof-bedrijven'. Deze ondernemingen betaalden geen omzetbelasting en lieten zichzelf steeds failliet gaan. De eigenaren richten vervolgens een nieuw bedrijf op waarmee ze doorgingen met hun handel. Zo is er voor ruim 75 miljoen aan auto's verkocht.

Op papier gingen de auto's dus naar een bedrijf in Hongarije, maar in het echt gingen de auto's naar kopers in een ander land en werd er geen btw over betaald. "De brutowinst van deze zwendel is 15 miljoen euro", aldus de officier van justitie. Per auto is er zo'n twintig procent aan btw niet afgedragen.

Zaak gaat morgen verder

Het is nog onduidelijk wat de twee verdachten zelf aan deze handel hebben verdiend. De advocaten van het duo komen morgen met hun pleidooi. Andere medewerkers van het autobedrijf uit Hoogeveen worden op een ander moment vervolgd. Wanneer is nog niet duidelijk.