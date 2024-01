Eerste marathon op natuurijs zonder Drentse heldin

Maar zus Smit staat er wel

De zus van Chiel, Nienke Smit, staat vanavond wel aan de start van de eerste marathon op natuurijs dit jaar. "Zeker ben ik erbij, ik ben net even los aan het fietsen", laat ze weten. "Het was een beetje chaos vandaag", vervolgt ze. "Ik werk bij het UMCG en had al aangekaart dat deze marathon eraan zat te komen, gelukkig kon ik vandaag gelijk weg toen ik hoorde dat die in Winterswijk wordt verreden. Daarna heb ik de schaatsen geslepen en nu bereid ik me verder voor".

Het is voor Nienke heel speciaal om in Nederland op natuurijs te schaatsen. "De grote tochten heb ik hier nog nooit kunnen rijden", zegt ze, "dus het is heel speciaal wanneer je hier toch bij een marathon op natuurijs kunt zijn". Ze vindt het bovendien belangrijk om bij de eerste marathon van het jaar te zijn. "Juist die marathon krijgt de meeste aandacht. Ik ga proberen in een kopgroep te zitten en dan moet een hoge klassering mogelijk zijn".

Drie centimeter

In Winterswijk ligt op dit moment een ijsvloer van drie centimeter, de vereiste dikte voor het houden van een marathon. Ook Nieuw-Buinen en Veenoord mengden zich in de strijd voor de eerste marathon, maar in beide Drentse plaatsen is het ijs maar anderhalve centimeter dik. Dat is voldoende om open te gaan voor de schaatsliefhebbers, maar niet genoeg voor het houden van de marathon.