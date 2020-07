Straf voor ontucht in Rensenpark

Voor ontucht met een 14-jarige meisje in onder meer het Rensenpark in Emmen, is een 21-jarige Emmenaar veroordeeld tot 150 uur werkstraf. Daarbij heeft hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand gekregen van de rechtbank.

In 2018 leerden het meisje en de man, die destijds 19 was, elkaar kennen. Ze hadden veel seksueel getint appcontact en uiteindelijk kregen ze een relatie. Toen het meisje in augustus dat jaar op haar 15e verjaardag thuis vertelde dat ze 'het' had gedaan, gingen haar ouders met haar naar de politie.

De man zei dat hij niet wist dat hij geen seks mocht hebben met meisjes die jonger zijn dan 16 jaar. Wel zei hij dat er niks tegen haar zin was gebeurd. De twee hadden onder meer seksueel contact gehad in de voormalige dierentuin, het Rensenpark, in Emmen en in een kleedhokje van een zwembad in die gemeente.

Gelijk aan eis

Bij de politie verklaarde het meisje wisselend. Ze zei dat er dingen tegen haar zin waren gebeurd, maar in dezelfde verklaring ontkende ze dat ook weer. De rechtbank sloot zich aan bij de eis van de officier van justitie. De legde de man twee weken geleden tijdens de rechtszaak uit dat seksueel contact met een meisje jonger dan 16 wél had gemogen als sprake was van een gelijkwaardige relatie. Doordat hij vijf jaar ouder was dan zijn ex-vriendinnetje was dat in deze zaak volgens de aanklager niet het geval.