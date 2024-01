Noodopvang asielzoekers komt in 2e Exloërmond: 'Dit is de beste plek'

De knoop is doorgehakt, Borger-Odoorn kiest ervoor om een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te realiseren in 2e Exloërmond. Vanaf 1 februari wordt hier een tent beschikbaar gesteld waar zonder problemen voorzieningen kunnen worden getroffen. "We bieden een warme tent, met warm eten, een warme douche en een warm bed", vertelde burgemeester Jan Seton al eerder tijdens de raadsvergadering.

De gemeente heeft zes plekken onderzocht, en is tot de conclusie gekomen dat 2e Exloërmond de beste is voor een tijdelijke noodopvang. "De locatie zal deel zijn van onze eigen gemeentewerf, vrij ver van de bewoning. Dit is ter grootte ongeveer één hectare", aldus wethouder Bernard Janssen.

Geen problemen voor het dorp

De gemeente heeft volgens Jansen goed gekeken naar wat deze opvang zal betekenen voor het dorp. "Het zal weinig overlast geven. De ervaring bij Stadskanaal is dat het daar rustig verloopt, hier verwachten we het niet anders", vertelt Jansen. Het betreft een nachtopvang, de verwachting is dat mensen 's avonds aankomen en in de ochtend weer vertrekken. "Mensen verblijven hier 1 à 2 nachten", aldus Seton.

De noodopvang zal gelijkwaardig zijn aan de opvang in Stadskanaal. "Maximaal 200 mensen, voor 2 maanden en dan is het ook klaar", zegt Seton. De opvang zal in 2e Exloërmond gevestigd blijven tot 31 maart. "Dat is de deal, we gaan er vanuit dat dan een andere gemeente de deur openzet", sluit Seton af.

Waarom Borger-Odoorn?