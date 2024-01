Plannen voor zeven woningen Alteveer moeten van gemeente van tafel

Flinke impact

"De projectontwikkelaar zit niet op één lijn met de buurt", concludeert hij. Maar het hoofdargument om de projectontwikkelaar te vragen tot een nieuw plan te komen, ligt hem toch in het ruimtelijke plan. "Wij vinden woningen zeker passen in Alteveer, maar dit is een te groot aantal", aldus Darwinkel.

Die conclusie wordt in ieder geval door een deel van de bevolking van Alteveer gedeeld. Onlangs verscheen er in een regionale krant een paginagrote advertentie waarin de projectontwikkelaar werd opgeroepen de plannen in te trekken. Voor een dorp als Alteveer, waar nog geen honderd mensen wonen, zou de komst van zeven woningen flinke impact hebben.

Gedragen geheel

Dat kan momenteel ook, want de maatschappelijke functie op het terrein blijft. "We gaan met de eigenaar verder in gesprek over de toekomst van het terrein", zegt Darwinkel. "Als gemeente denken wij dat er best wat kan gebeuren en dat dit een mooie locatie is voor woningbouw. Maar we moeten tot een gedragen geheel komen, dat past in het dorp."