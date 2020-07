Nabershof Emmen opent nieuwe expositieruimte: 'We willen het oubollige imago kwijt'

De Nabershof is daarmee een nieuwe expeditiepoort geworden van Geopark de Hondsrug, dat honderden hotspots rondom de Hondsrug heeft. "We zijn er heel blij mee. We kunnen hier echt wat mee", vertelt secretaris Jan Feringa. "Het Geopark heeft ons hiervoor benaderd. Wij hebben de ruimte laten bouwen en zij hebben het ingericht. We vonden het nog wat kaal, dus hebben er zelf nog attributen bij gelegd."

Digitale maquette

De expositie laat het boerenleven op de Hondsrug zien. "Van vijfduizend jaar geleden tot nu", zegt Feringa. "Het ontstaan van de esdorpen, de essen en de akkers."

Een grote maquette van de Hondsrug is de trots van het nieuwe museum. Een beamer projecteert daar verschillende weergaven op. "Je ziet hier de Hondsrug vanuit de ijstijd tot aan het heden. Je kunt ook de esdorpen erop zien liggen, de hunebedden en de grafheuvels. Hij gaat van het kasteel bij Coevorden tot aan de Martinikerk in Groningen."

De expositieruimte moet er mede voor zorgen dat er nieuw publiek wordt aangeboord. "We richten ons wat meer op de veertigers met hun kinderen", legt penningmeester Martin Stahl uit. "Zo gaan we ook de kapschuur nog renoveren. Met koetsen erin, zodat de kinderen daarin kunnen. Dat is leuk voor een foto. En we willen wat speeltoestellen. Anders komt ons voortbestaan in gevaar, als we geen jonger publiek weten te trekken. We willen het oubollige imago kwijt." Ook wordt de museumboerderij nog opnieuw ingericht en komt op de deel ook een expositie.

Een LEADER-subsidie, uit het fonds voor plattelandsontwikkeling, maakte dit allemaal mogelijk. "Je moet bezig blijven en wat blijven organiseren. Over een jaar moeten we al een heel eind zijn", besluit Stahl.