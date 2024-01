'Een naaktcamping wordt het niet, maar als ze topless willen zonnen zeg ik daar niets van'

Een plek voor nudisten is het niet, maar als op een mini-camping in Nieuw-Weerdinge de gasten met blote borsten willen zonnen, dan gaat de eigenaar er niets van zeggen. Dat zei hij vandaag bij de Raad van State. ''Ik zou zelfs vereerd zijn als vrouwen zich zo veilig voelen bij ons''.

Een buurvrouw van de camping-eigenaar is naar de hoogste bestuursrechter gestapt. Zij wil dat er een streep gaat door het bestemmingsplan. Daarin heeft de gemeente Emmen de weg vrijgemaakt voor een mini-camping met twintig standplaatsen.

Moeite met autoverkeer

De buurvrouw verscheen niet op de rechtszitting. Uit haar bezwaren waarover de Raad van State moet gaan oordelen blijkt dat zij vooral moeite heeft met het autoverkeer dat op de camping zal afkomen. Het toegangspad naar de camping loopt op 3 meter van haar huis. Ze verwacht overlast van rijdende en geparkeerde auto's en vindt dat de gemeente onvoldoende heeft nagedacht over de gevolgen voor haar woonomgeving.

Over een nudistencamping heeft zij het niet. Toch gingen daarover veel geruchten rond in Nieuw-Weerdinge. De eigenaar zei niet te weten waar die geruchten vandaan komen. Hij is namelijk niet van plan een nudistencamping te beginnen.

Naaktloperij

Toch waren vooral autochtone Nieuw-Weerdingers bezorgd. ''Voor naaktloperij op straat. Daar waren ze bang voor. We hebben het plan aangepast en de camping naar achteren geplaatst zodat er niets te zien is'', zei Stroeve. Volgens hem is de omgeving argwanend omdat zij westerlingen zijn. Hij komt uit West-Friesland.

De gemeente Emmen is niets bekend van een naaktcamping. Een woordvoerder maakt er niet zo'n probleem van. ''Het is een kwestie van openbare orde. Het is daar een privéterrein." Iedereen mag naaktlopen in de tuin zolang het niet aanstootgevend is.

Permacultuur

De eigenaar wil een camping met permacultuur maken. Dat is een duurzame manier van landbouw waardoor ze zelfvoorzienend zijn. Er zijn ook vier koeien voor de eigen kaas- en boterproductie. Hij heeft een landschapsplan laten maken en inmiddels 700 bomen aangeplant. De campinggasten zijn rustzoekers en natuurliefhebbers. Ze mogen meehelpen op het bedrijf als ze willen.