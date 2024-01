Camping Ot en Sien zoekt nieuwe beheerders na fraude: 'Je komt dingen tegen die niet kloppen'

In een toch al onzekere tijd voor camping Ot en Sien in Roden moet het bestuur van stichting Buitenrust op zoek naar nieuwe beheerders. In augustus afgelopen jaar werden de oude beheerders de deur gewezen nadat er fraude werd ontdekt.

Familie Kymmell

Camping Ot en Sien is een kleinschalige camping in hartje Roden, waar veel bezoekers al jaren komen. De grond is onderdeel van Landgoed Mensinge en is ooit in bezit van de gegoede familie Kymmell uit Roden. De familie droeg de grond later over aan de voormalige gemeente Roden, die is opgegaan in Noordenveld.