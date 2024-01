Treinverkeer tussen Meppel en Steenwijk weer op gang na koperdiefstal

Het treinverkeer tussen Meppel en Steenwijk, dat vanaf de ochtendspits volledig stillag, is inmiddels weer hervat. Dat meldt de NS.

Oorzaak van de storing was koperdiefstal aan het spoor, meldt ProRail bij Omrop Fryslân . Dat gebeurde onlangs ook bij Akkrum, waardoor bijna een dag lang geen treinen reden tussen Leeuwarden en Zwolle, het traject waarlangs ook station Meppel ligt.

Maatregelen

ProRail zegt verder dat koperdiefstal aan het spoor vaker voorkomt in Noord-Nederland. "We hebben al maatregelen genomen." Welke dat precies zijn, is niet bekend.