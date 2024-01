Komst zonnepark Valthe voorlopig van de baan: 'Ons opwekdoel is al gehaald'

Nog geen anderhalve maand geleden waren de inwoners van Valthe nog in rep en roer over de komst van een zonnepark in hun 'archeologische parel'. Maar nu zet de gemeente het plan voorlopig in de ijskast.

Het zonnepark van 10 hectare, bestaande uit 24.000 panelen, zou moeten komen aan de Weerdingerweg. Maar volgens de gemeente kan de landbouwgrond, waar het zonnepark zich op zou vestigen, toch beter voor landbouw gebruikt worden.

"De voorkeur is om minder zon op land te realiseren, vooral als je opwekdoel al gehaald is", geeft wethouder Jeroen Hartsuiker aan. Volgens de gemeente is 96 procent van het opwekdoel - dat tot 2030 stond vastgesteld - al gerealiseerd.

Geen enquête

Plaatselijk Belang Valthe was nauw betrokken bij de komst van het zonnepark. Voorzitter Hans de Waal kreeg tijdens bijeenkomsten door dat lang niet iedereen op een zonnepark zat te wachten. "We willen allemaal groene stroom, maar het is heel lastig. Wij kunnen als Plaatselijk Belang natuurlijk niet praten voor 500 huishoudens", aldus De Waal.

Met een enquête had Plaatselijk Belang meer duidelijkheid willen krijgen hoe de inwoners van het dorp tegen de komst van een zonnepark aankijken. "Niet iedereen komt naar zo'n bijeenkomst, vandaar een enquête in de dorpskrant." Maar voordat een enquête geplaatst kon worden, is het plan voor een zonnepark dus tijdelijk van de baan.

Verrast door gemeente

Projectontwikkelaar Gerrit Hulshoff zag de beslissing van de gemeente niet aankomen. "We hebben in de loop van vorig jaar nog met de wethouder gesproken. Alles was klaar om de aanvraag in te dienen. Deze mededeling verraste ons zeer", zegt Hulshoff.

"Dat 96 procent van het opwekdoel behaald is, zou best kunnen. Alleen heeft zon op land nog niet de doelstelling bereikt die de gemeente heeft gesteld en hetzelfde geldt voor daken. Alleen wind voldoet aan de doelstelling", aldus Hulshoff. Dat blijkt uit de brief die het college naar de raad heeft gestuurd.

'We gooien dit niet zomaar aan de kant'

De plannen van het zonnepark lopen al sinds 2018. Volgens Hulshoff had de gemeente wel eerder met de mededeling mogen komen. "Ik kan geen koffiedik kijken, maar we gooien dit niet zo maar aan de kant. We onderzoeken wat we hier tegenin kunnen brengen."