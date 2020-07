Vriendinnen op scootmobiel staken de reis naar Duitsland: 'De scootmobiel wil niet meer'

"Het is jammer, maar de scootmobiel wil gewoon niet meer. Ik heb nog wel mijn eigen scootmobiel, maar als die ook kapot gaat heb ik er helemaal geen een meer en dat kan ook niet, want ik ben van een scootmobiel afhankelijk", vertelt Baron. Daarnaast begint ook de gezondheid van de vriendinnen op te spelen. "Gisteren moesten we een stuk de scootmobiel de berg opduwen. Ik merkte dat erg aan mijn benen en het is funest voor mijn hart, want ik ben hartpatiënt. Mijn lichaam zei gewoon dat ik moest stoppen", zegt Baron.

Volgend jaar naar Italië

Met de reis van ruim achthonderd kilometer heen - en evenveel terug - wilden de vriendinnen uit Gieten laten zien dat het geen schande is om in een scootmobiel te zitten. Daarnaast wilden ze er anderen mee helpen die ook in een scootmobiel rijden.

De reis naar Velden, waar hun favoriete zanger Andreas Gabalier woont, hebben ze dus moeten staken, maar bij de pakken neerzitten doen de vriendinnen zeker niet. "Als onze gezondheid het toelaat gaan we volgend jaar gewoon weer, maar dan naar het Gardameer in Italië", zegt Monique.

Ook willen de vriendinnen één keer in de maand activiteiten gaan organiseren voor mensen die ook in een scootmobiel rijden. "Denk bijvoorbeeld aan een tourtocht of een weekendje kamperen."

Andreas Gabalier naar Gieten

Gabalier hebben de vriendinnen dus niet kunnen ontmoeten, maar ze vinden dat hij dan maar naar Gieten moet komen. "Misschien dat hij nu wel zegt: dames ik kom wel naar jullie toe voor een foto. Dat zou heel mooi zijn."

Vanavond worden Monique en Janet opgehaald door een kennis. Vannacht komen ze dan aan in Gieten. "Ik ben nu nog niet zo moe, maar ik denk als ik vanavond of vannacht op de bank zit, de moeheid toe zal slaan."