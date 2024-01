Vijf jaar cel en tbs voor zwaar toetakelen willekeurige voorbijganger in Assen

Voor poging tot doodslag op een willekeurige voorbijganger en vernieling is een 37-jarige man uit Assen veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het 68-jarige argeloze slachtoffer werd op 3 december 2022 in Assen zwaar toegetakeld, terwijl hij zijn hond uitliet.

In tegenstelling tot het slachtoffer verscheen de verdachte niet om de uitspraak aan te horen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De zestiger liep met zijn huisdier door de Talmastraat, toen hij de dertiger een raam van een woning en een auto zag ingooien.

Gebroken heup

Voordat hij er erg in had lag hij op de grond en werd hij door de dertiger geschopt. De aanvaller schreeuwde en zwaaide met een mes. Hierdoor liep het slachtoffer snijwonden op. "Het is te danken aan het verweer van het slachtoffer dat het niet ernstiger is afgelopen", zei de rechter. Door de gebroken heup lukte het de oudere man niet om op te staan. Doordat buurtbewoners te hulp schoten, rende de verdachte weg. Hij werd later in een woning aan de Van Swinderenhof aangehouden.

De verdachte is psychisch onderzocht. Hij kampt met onder meer met een psychotische stoornis en verslavingsproblemen. Die hebben ook doorgewerkt ten tijde van de mishandeling. De man zei eerder op zitting dat hij zich daardoor niets kon herinneren. Hij had al een tijdje zijn medicatie niet ingenomen. "Hij wist wat hiervan de gevolgen konden zijn", oordeelden de deskundigen. Die achten de kans op herhaling hoog. De verdachte is in lichte mate verminderd toerekeningsvatbaar.

Angst en onrust

Buurtgenoten zijn getuigen geweest van deze geweldsexplosie. "De verdachte heeft met dit gedrag voor veel angst en onrust gezorgd in de buurt", zei de rechter. De dertiger heeft een fors strafblad en neemt niet zijn verantwoordelijkheid. "Hij heeft uit het niets een willekeurige voorbijganger zodanig geslagen dat die voor de rest van zijn leven is aangewezen op zijn rollator", zei de rechter.

In 2020 eiste het OM al eens twee jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de verdachte voor een reeks diefstallen in Drenthe en Groningen. De rechter vond toen dat de man niet gedwongen moest worden verpleegd. Dat stond niet in verhouding met de gepleegde feiten, zei de rechter destijds. Er was toen ook geen tbs-maatregel geadviseerd. De kaarten liggen nu anders op tafel.

Dwangverpleging noodzakelijk

De advocaat van de dertiger pleitte voor een tbs met voorwaarden (zonder een gedwongen verpleging). De man zou nu openstaan voor een behandeling. Hier ziet de rechter geen heil in. Eerdere behandelingen hebben tot niets geleid, omdat de man zich telkens daaraan onttrok. De rechter vindt dwangverpleging nodig om de maatschappij tegen de uitspattingen van de verdachte te beschermen.