Twitter staat in brand, maar FC Emmen gaat geen miljoen betalen voor Padt

"Heel snel als het kan, ik word platgebeld", reageert Lubbers als zijn telefoon eindelijk een keer niet naar de voicemail schakelt. "Ik kom gewoon niet toe aan mijn werk."

Twitter staat in brand en de wereld, in het Noorden dan, staat op zijn kop op dit moment. Een jaar geleden viste FC Groningen nog naar de beste spelers van FC Emmen en nu praat Emmen met nota bene een van de duurste spelers van FC Groningen. Supporters van FC Groningen vragen zich af waar FC Emmen mee bezig is, De Telegraaf stelt de vraag waar de geldboom in Drenthe staat en ondertussen vraagt voorzitter Lubbers zich af wie er belang bij heeft bepaalde zaken te delen met de pers, los van de vraag of het nu waar is of niet.

'Ik heb dinsdag geïnformeerd bij Fledderus en meer niet'

Toch wil iedereen dolgraag weten of het waar is. Is FC Emmen echt geïnteresseerd in Sergio Padt, de voormalige derde doelman van het Nederlands elftal? "Het is heel simpel. We vingen op dat Sergio zijn contract bij FC Groningen, dat aan het einde van het seizoen afloopt, niet wilde verlengen. Daarom heb ik bij Mark-Jan Fledderus (technisch directeur van FC Groningen, red.) geïnformeerd naar de status. Ik wist dat er een gelimiteerde transfersom in het contract zit en inmiddels weet ik hoe hoog dat bedrag is. Dat is wat er vorige week dinsdag is gebeurd en meer niet."

Het schijnt dat FC Groningen Padt heeft laten weten dat de doelman na dit seizoen niet meer kan rekenen op zijn huidige salaris, waardoor Padt besloot om zich heen te kijken. FC Emmen was hiervan op de hoogte en meldde zich. Het bedrag dat een club moet ophoesten om Padt nu al los te weken van Groningen is zo'n 1 miljoen euro. "Dat gaan we zeker niet betalen", laat Lubbers weten.

Wie is aan zet?

Of daarmee de kous af is en Emmen zich verder gaat oriënteren ("Want we willen nog wel een keeper halen", aldus Lubbers) is nu de vraag. Ook wie nu aan zet is. Wil Padt nog een jaar keepen en volgend jaar gratis de poort uitlopen, wil FC Emmen koste wat het kost nu diep in de buidel tasten, of is FC Groningen bereid de gelimiteerde transfersom te verminderen, waardoor die club toch nog wat kan verdienen aan de man die de afgelopen zes jaar onder de lat stond in Euroborg? Want ja, de interesse vanuit Emmen is er. "We gaan natuurlijk niet informeren als we niet geïnteresseerd zijn." Kortom, wordt vervolgd.