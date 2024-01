Feest voor sterrenkijkers: Melkweg laat zich vanavond goed zien

Zoek vanavond een donker plekje op, want met een beetje geluk kan je de Melkweg bekijken. "Het is helder en geen storende maan", somt Theo Jurriens de belangrijkste voorwaarden op.

Volgens de uit Meppel afkomstige sterrenkundige moet je de stad ontvluchten, want daar schijnt te veel kunstlicht. "Niet in het centrum van Emmen of Assen zijn, wel in het mooie Dwingeloo", noemt hij als voorbeeld.