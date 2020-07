Familie zamelt geld in voor rolstoelbus: 'Hartverwarmend hoe iedereen helpt'

Kimber de Zwart en Ronald Beerbaum uit Hoogeveen zijn een crowdfundingsactie begonnen om geld in te zamelen voor een rolstoelbus. De bus is bedoeld om er makkelijker op uit te kunnen met hun dochtertje Fenna en de rest van het gezin.

Het vijftien maanden oude meisje werd namelijk geboren met ernstige hersenschade. Meerdere hersenbloedingen en ernstig zuurstoftekort zorgden ervoor dat Fenna heel weinig kan. "Ze kan praktisch niks", vertelt haar moeder Kimber. "Ze kan niet eten, niet drinken. Fenna is heel slap en moet eigenlijk in alles geholpen worden. Dat is heel heftig."

Naar de dierentuin

Volgens Kimber is het ondoenlijk om met het hele gezin op pad te gaan. "Het is een enorm gedoe om de speciale kinderwagen van Fenna in de auto te krijgen. Het onderstel zit achterin de auto, het bovenstel moet op de achterbank. Ons zoontje Jayden kan z'n gordel dan niet omdoen, zo krap zit hij. Het is bijna niet te doen om met z'n allen weg te gaan."

Onlangs was het gezin in de dierentuin. Iets dat ze veel vaker zouden willen doen. "Zoiets wil je je kinderen kunnen geven, gewoon even weg. Dat hebben we het eerste jaar van Fenna's leven niet kunnen doen. Psychisch is het heel zwaar, je krijgt veel klappen te verwerken", zegt Kimber. "Op een gegeven moment probeer je de draad weer op te pakken, maar we worden wel beperkt." Een grotere auto kopen is volgens de moeder geen optie. "Dan verschuiven we het probleem, want de kinderen worden ook gewoon groter."

Tweedehands bus kost 30.000 euro

En dus heeft het gezin een hoop geld nodig. Een tweedehands bus met rolstoellift kost al gauw 30.000 euro. "Dat zijn enorme bedragen. Natuurlijk leggen we zelf ook geld bij."

De stap om een crowdfundingsactie op te starten, was voor de familie niet makkelijk. Volgens vader Ronald voelde het aanvankelijk alsof ze om geld 'schooierden', maar ze kregen meteen veel steun van anderen. Ondertussen staat de teller na twee weken op ruim 8.000 euro. "Het is echt hartverwarmend", reageert Ronald, die druk bezig is om op allerlei manieren geld bij elkaar te brengen. "Bij verschillende winkels in Hoogeveen staat nu een doneerbox, ook organiseer ik acties met lootjes. Veel restaurants willen daarnaast meedenken. Verder ga ik nog brieven sturen naar verschillende bedrijven. Elke euro telt."

'Fenna is heel tevreden'

Ondertussen gaat het met Fenna naar omstandigheden redelijk. "Ze is een heel tevreden meisje", zegt Kimber trots. "Daar zijn we heel dankbaar voor, maar lichamelijk gaat het natuurlijk niet goed. Ze is alert en blij, maar heel erg gehandicapt."

Aanvankelijk was er na de geboorte weinig hoop voor Fenna. "De eerste weken van haar leven was voor ons een soort afscheidstraject", legt Kimber uit. "Nu is ze stabiel. Ze kan heel hard schaterlachen, daar geniet je van. Maar lichamelijk... ze kan nog geen speelgoedje vasthouden en ze verslikt zich continu. Ik wil haar nu gewoon geen leuke uitjes ontzeggen, ook al reageert ze anders dan een gezond kindje. Het zou geweldig zijn als we Fenna straks met stoel en al in de rolstoelbus kunnen zetten."

Mensen die geld willen doneren, kunnen dat via deze link doen.