Geslaagde make-over moet dorpshart Grolloo veiliger maken

De gemeente heeft de Hoofdstraat compleet opnieuw bestraat met bruinrode klinkers. Er zijn trottoirs aangelegd langs weerszijden van de weg en er staan nieuwe straatlantaarns. Voor de cafés en dorpswinkel zijn bloembakken geplaatst, om te voorkomen dat mensen hun auto's vlak voor de gebouwen parkeren.

Stinkend riool

Volgens Hilbert Stel, voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO), kon het dorpsvernieuwingsplan uitgevoerd worden omdat de riolering in het centrum vervangen moest worden. "De gemeente heeft altijd aangegeven die twee dingen in één keer te willen doen, om geld te besparen", zegt Stel. Het werd volgens hem ook nodig tijd om het riool aan te pakken. Stel: "Op verschillende plekken bleef het water staan en was er stankoverlast bij de cafés."

'Centrum is veiliger'

Volgens de voorzitter van VDGO is het dorp na de aanpassingen niet alleen een stuk mooier, maar ook veiliger geworden. In de oude bestrating lagen volgens Stel veel straatstenen los of waren kapot. Door de aanleg van trottoirs hoeven mensen niet meer over de weg te lopen. Een van de belangrijkste aanpassingen is volgens Stel het verleggen van de kruising van de Hoofdstraat met de Zuiderstraat en de Meerkampsweg.

Stel: "Auto's konden zo rechtdoor de kruising over rijden. Vooral de kinderen die naar school of de kinderopvang gingen, hadden daar last van." De Zuiderstraat ligt nu niet meer recht tegenover de Meerkampsweg, waardoor automobilisten eerst een bocht moeten maken om rechtdoor te kunnen.

Drempels ontbreken

Over het algemeen zijn de inwoners van Grolloo tevreden over de nieuwe inrichting van hun dorpscentrum. Het enige kritiekpunt dat nog wat rondzingt op straat, is het feit dat er geen verkeersdrempels of andere verkeersremmende maatregelen zijn geplaatst. Het hele dorp is een 30-kilometerzone, maar er wordt nog regelmatig harder gereden.

Voor wethouder Henk Heijerman komt de kritiek enigszins als een verrassing. Volgens hem is het uitvoeringsplan vaak besproken met het dorp en de dorpsvereniging. "Als toentertijd verzocht was om speciale maatregelen, dan hadden we dat in de uitvoering zeker meegenomen. Dat is echter niet echt als probleem naar voren gekomen", laat Heijerman weten.

'Eigen verantwoordelijkheid'

Ook dorpsverenigingsvoorzitter Stel snapt niet helemaal waar die kritiek vandaan komt. Op de weg richting Papenvoort zijn bewust geen drempels geplaatst om geluidoverlast van passerende landbouwvoertuigen en vrachtwagens te voorkomen, maar volgens Stel is er van drempels in het dorp nooit sprake geweest. Stel: "Voor zover ik weet zijn verkeersdrempels niet aan de orde geweest tijdens de inloopavonden. Degenen die door het dorp rijden zijn vooral inwoners van Grolloo. Het is je eigen verantwoordelijkheid of je te hard rijdt of niet."