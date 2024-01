Burgemeester Meppel: 'Praat met elkaar over misdragingen tijdens uitgaan'

Burgemeester Richard Korteland van Meppel vraagt inwoners met elkaar in gesprek te gaan over misdragingen in het uitgaansleven. Volgens de burgemeester gaat het te vaak mis in de Meppeler binnenstad.

"Op het moment dat de terrassen dichtgaan en er meer drank in de man en de vrouw zit, gaat het te vaak mis", zei Korteland vanavond in zijn nieuwjaarsbijeenkomst in schouwburg Ogterop. "Hulpdiensten, handhavers en horecapersoneel zien te veel gedrag dat niet door de beugel kan."

Geweld

Afgelopen jaar was er regelmatig sprake van geweld in het uitgaansgebied van Meppel. Daarnaast wees de burgemeester op het rotzooitrappen door uitgaanspubliek. "Niet normaal", vindt hij.