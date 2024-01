Verdacht pakket in Emmen blijkt ongevaarlijk, bewoners terug naar huis

Aan de Fokkingeslag in Emmen is vannacht een verdacht pakket gevonden. Meerdere hulpdiensten waren ter plaatsen en de explosieve opruimingsdienst deed onderzoek. Uiteindelijk bleek het pakket ongevaarlijk.

De politie nam de vondst van het pakketje uiterst serieus en schaalde op naar een Grip 1-situatie. Uit voorzorg werden drie woningen in de nabije omgeving ontruimd. Toen na onderzoek van de Explosieve Opruimingsdienst bleek dat het pakket ongevaarlijk was, konden de bewoners terug naar hun huizen.

De politie doet nog wel onderzoek naar wat het pakket dan wél is en waarom het op deze plek in Emmen is neergelegd.