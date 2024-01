Ouderen in Peize genieten van gratis maaltijden tegen eenzaamheid

In Peize worden om de week maaltijden geserveerd aan ouderen uit het dorp. Door de maaltijden aan te bieden hopen de organisatoren de eenzaamheid in de kiem te smoren. Bij Interzorg De Hoprank zitten er woensdagmiddag vijftien eters extra aan tafel.

Initiatiefnemer is buurtwerker Erik van der Heide van Welzijn in Noordenveld. Hij komt bij het gros van de eters op huisbezoek. "Daar merk je dat er behoefte is aan zoiets. Mensen zitten toch in een isolement en wij proberen op deze manier - in samenwerking met Interzorg - mensen in contact te laten komen."

Van der Heide stelt dan ook dat het idee niet zozeer van hem komt, maar vooral van de Peizer bevolking. En dat de behoefte tot ontmoeting er is, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. "We zouden vandaag vijftien mensen krijgen, maar het zijn er zeventien. En er staan nog tien op de wachtlijst. Zij zijn de volgende keer, over twee weken, als eerst aan de beurt."

'Je zoekt wat'

De eerste twee maanden hoeven mensen die komen eten in De Hoprank niets te betalen. Lionsclub Noordenveld heeft op de Roder weihnachtsmarkt duizend euro ingezameld, om het initiatief een vliegende start te bezorgen. Vanaf maart betalen de eters een tientje per keer. Geen geld, vindt Trijntje Turksema-Gritter. "Voor een driegangenmenu? Dat vind ik niet duur."

Turksema-Gritter werd opgegeven door haar nichtje om mee te eten. "Het was heerlijk", zegt ze. Bovendien vindt ze het gezellig. "Mijn man is overleden en dan moet je wat, je zoekt wat. Dat valt niet altijd mee als je alleen bent, maar dit is wel gezellig."

Dat vindt ook Nico Zandvliet, die vanuit zijn woning uitkijkt op het verzorgingshuis in Peize. "Het is absoluut voor herhaling vatbaar", zegt hij. "Al was het iedere week!"

Minder huisartsenbezoek

Buurtwerker Van der Heide hoopt meetbaar te krijgen wat het effect is van de 'eetsessies' in De Hoprank. "Dat is lastig, maar we hebben nauw contact met huisartsen en andere zorgcontacten. Het zal moeten blijken of bezoeken aan de huisarts afnemen door een terugloop aan eenzaamheid. Maar ik zie het positief in."

Na een goed begin kijkt Van der Heide uit naar de volgende keer. "We doen het om de week en hopen iedere keer veel mensen te trekken."