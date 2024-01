Opnieuw incident bij Zorg van Toen in Donderen

De politie moest dinsdagavond weer uitrukken naar 'zorglandgoed' Zorg van Toen in Donderen. Een bewoner zou voor overlast hebben gezorgd in het dorp.

Rond kwart voor acht 's avonds stonden op het terrein van Zorg van Toen aan de Norgerweg meerdere politiewagens. Dat is niet voor het eerst. Wijkagenten zijn al vaker naar het landgoed gegaan om cliënten terug te brengen of om 'vervelende situaties' op het terrein op te lossen.

Bij Zorg van Toen worden cliënten met verslavingsproblematiek gehuisvest. De problemen die dat met zich meebrengt, geven onrust in het dorp. Zo trok de dorpsbelangenvereniging van Donderen aan de bel vanwege overlast en werden er in de gemeenteraad van Tynaarlo vragen gesteld door Leefbaar Tynaarlo.

'Vakkundig opgelost'

In december van vorig jaar gaf burgemeester Marcel Thijsen nog aan de situatie in de gaten te houden. "We zijn bekend met de signalen rondom de zorgboerderij", sprak hij toen. Eenzelfde reactie geeft de gemeente Tynaarlo nu weer. "Dit is een van de redenen waarom wij destijds hebben aangedrongen op een informatieavond voor inwoners. Dat neemt onze zorgen niet weg. We houden de situatie nauwlettend in de gaten."