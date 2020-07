Het mysterie van Frieseveen, waar komt die naam vandaan?

Bij de redactie van Zoek Het Uit kwam de volgende vraag binnen: Waarom heet het Frieseveen zo, terwijl het op de grens van Groningen en Drenthe ligt?

Schrijver en professor Egbert Boekema uit Groningen heeft het antwoord op deze vraag. Hij schreef in 2018 het boek 'Frieseveen natuurgebied tussen Haren en Paterswolde' en heeft als professor in de biochemie van planten een grote belangstelling voor alles wat er groeit en bloeit.

Friese handen

Rond 1750 kregen inwoners van Haren een vergunning voor het vervenen van het gebied. In 1800 gebeurde dat met de grond die we nu kennen als het Frieseveen. Voor de turfwinning werd raad gevraagd bij inwoners van Drachten, die daar veel ervaring mee hadden. Die Friezen kwamen wonen bij het Paterswoldsemeer en staken de handen uit de mouwen. En zo werd het gebied gedoopt tot Frieseveen.

Aalscholvers

Nergens in Drenthe zijn zoveel aalscholvers te vinden als in het Frieseveen. Volgens Boekema duiken ze ook elders in onze provincie wel eens op maar is de kolonie in het gebied werkelijk overweldigend. Het Frieseveen is erg rijk aan vogelsoorten en je treft er dan ook veel mensen aan met een verrekijker in de hand.

Wandelen en varen

Het Frieseveen is populair bij wandelaars en veel mensen varen er met een kano doorheen. Het landschap is er door de jaren heen sterk veranderd. Egbert Boekema zegt dat het nu toch vooral een oude veenplas is met stukjes land, overwoekerd door moerasgrond. Maar het gebied verandert volgens hem nog steeds. En al die wandelaars en kano's kan het Frieseveen volgens hem prima aan.

Met of zonder sch?

We komen het stukje natuur tegen als Friescheveen en Frieseveen en soms zelfs als twee woorden. Maar hoe moeten we het schrijven? "Officieel schrijf je het met sch," zegt Boekema, "maar ik heb die losgelaten, want we schrijven ook al jaren Paterswoldsemeer, zonder sch en dus heb ik besloten dit ook zo bij het Frieseveen te doen.

