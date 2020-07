Verhaal achter de kunst: bloed, zweet en tranen in het veen

Duizenden vierkante meters, duizenden mensen en duizenden kilo's veen, de vervening drukt qua aantallen een gigantische stempel op de Drentse geschiedenis. In het Bargerveen bij Weiteveen staan twee kunstwerken die ons herinneren aan die tijd. Drie aarzelende bultjes met turf en een groot granieten blok.

De drie veenhopen

"Eind '79 zijn die hier geplaatst", vertelt Henry Schepers. Hij is voorzitter van dorpsbelangen Weiteveen. Het kunstwerk is na aanleiding van een project geplaatst in het veen en gebouwd door kunstenaar Adri de Fluiter.

"De bulten moeten eigenlijk voorstellen: geloof, hoop en liefde. Maar in de volksmond noemen wij het bloed, zweet en tranen. Dat past eigenlijk beter bij dit gebied, waar veel mensen gewoond hebben in bittere armoede. En waar ook heel hard gewerkt moest worden in het veen." De hopen gestapelde turf zijn inmiddels aardig geslonken en overgroeid, maar het verhaal blijft staan.

De Stele

Hemelsbreed precies anderhalf kilometer verderop staat een groot granieten blok wat passanten ook moet doen denken aan de vervening. Het blok heeft de naam 'De Stele'. "In 1992 is die hier geplaatst in opdracht van de Purit ter nagedachtenis aan de veenwinning die hier jarenlang heeft plaatsgevonden. Het kunstwerk symboliseert de verdeling van hoe het gebied vroeger was."

De steen is opgedeeld in lijnen met gaten die overeenkomen met de manier waarop het veen eerder verdeeld was. Waarom er voor graniet gekozen is, weet Schepers niet. "Ze hadden wat dat betreft beter een mooie zwerfkei kunnen gebruiken", grapt hij.

"De meeste mensen die hier woonden hebben natuurlijk vroeger ook allemaal in het veen gewerkt. In de beginjaren was het bittere armoede, maar later, zeker na de oorlog, was het over het algemeen ook goed verdienen in het veen. Dus heel veel mensen hebben hun brood hiermee verdiend in dit gebied."

Elke werkdag een verhaal

