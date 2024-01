Drentse ijsbanen klaar voor nieuwe schaatsdag, marathon komt net te vroeg

Hoewel de baan in Nieuw-Amsterdam/Veenoord dus in prima conditie is, komt een marathon nog te vroeg. "Het is superleuk voor Noordlaren. Wij komen nog niet aan de 3 centimeter, dus dan houdt het op. Het is altijd een soort spagaat: je wil graag een marathon organiseren, maar je wil ook dat je leden gebruik kunnen maken van de baan. We zijn nu heel blij dat we onze leden gisteren zo'n mooie schaatsdag hebben kunnen geven."

Of er donderdag een eventuele marathon komt, ziet ook Sieben somber in. "Vandaag krijgen we nog een redelijke vorstdag, maar het kwik loopt wel wat op. Als de temperatuur boven het vriespunt komt en de zon schijnt volop, kan het heel hard gaan. Daar zijn we eigenlijk een beetje huiverig voor."

Korte winters