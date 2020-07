Locadia scoort, mist én is uitgeschakeld in achtste finale MLS-toernooi

Locadia is held en schlemiel in Orlando (Rechten: ANP / Armando Babani)

Emmenaar Jürgen Locadia is met zijn Amerikaanse voetbalploeg FC Cincinnati uitgeschakeld in het toernooi 'MLS is Back' op Disney World in Orlando. In de achtste finales ging het elftal onder leiding van Jaap Stam na strafschoppen onderuit tegen Portland Timbers.

Portland kwam halverwege de tweede helft op voorsprong. Locadia viel even later in en maakte de gelijkmaker in de 81e minuut. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. De Emmenaar was toen een van de twee spelers van Cincinnatti die misten. Portland was daarentegen foutloos vanaf 11 meter.

Blessure

Locadia kwam in februari over van het Engelse Brighton & Hove Albion. Voordat de coronapandemie ook het Amerikaanse voetbal stillegde, speelde Locadia twee wedstrijden voor FC Cincinetti.

Het was nog de vraag of Locadia wel tijdens het toernooi in actie zou komen. Een dijbeenblessure leek roet in het eten te gooien.