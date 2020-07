Taxibedrijf De Reest uit Meppel failliet

"Dat is inclusief mensen met een nulurencontract", verduidelijkt curator Ynze Talstra van Trip Advocaten en Notarissen. "Het is mijn taak om de mensen te ontslaan zodat zij gebruik kunnen maken van sociale regelingen. Maar vanzelfsprekend kijk ik naar mogelijkheden voor een doorstart."

Corona nekt De Reest

Het coronavirus heeft het bedrijf de das om gedaan, bleek vanochtend in het gesprek van de curator met de twee vennoten. "Van de een op de andere dag waren ze alle omzet kwijt", stelt Talstra. Gebruikmaken van de NOW-regeling, waarbij de overheid loonkosten doorbetaald, bleek onvoldoende.

Omdat er in de periode voor de coronacrisis mensen in dienst zijn genomen die voorheen werden gedetacheerd, werden niet alle huidige loonkosten vergoed. Talstra: "Die periode viel niet buiten de referentieperiode van de NOW-regeling." De Reest kreeg 17.564 euro uit de regeling.

Zorg

Taxi De Reest verzorgde naast regulier taxivervoer ook ritten voor het speciaal onderwijs en de zorg. Het bedrijf bood ook ritten met touringcars aan. Talstra zoekt mogelijkheden om het zorgvervoer voorlopig te blijven uitvoeren. "We zijn nu informatie aan het verzamelen en kijken of we werkzaamheden kunnen voortzetten."

Inmiddels is het taxiterrein aan de Setheweg in Meppel leeg, omdat het huurcontract al was beëindigd. Curator Talstra weet dat in het verleden failliete taxibedrijven vaak een doorstart konden maken. "Ik herken de trend, maar het zou echt voor de muziek uitlopen zijn om te zeggen dat het in deze situatie ook geldt. De taxibranche draait nog niet volledig, dus het is nog niet te zeggen."

