'Kutvoorstelling' en 'Ik zou liever Angel heten' krijgen opvolger: Ogterop Meppel komt met nieuwe show

Dus besloot de actrice om een verhaal rondom de vrouw te maken. Daarvoor schakelde ze de hulp van Middendorp in met de vraag of hij het script wilde schrijven. "Daar reageerde hij enthousiast op. Vervolgens is hij voor ons gaan schrijven. Het is voor hem de eerste keer dat hij een script maakt voor een theatervoorstelling."

'Eerste keer dat ik op tour ga'

Ria Marks doet de regie van de voorstelling en Isa Zwart speelt mee op het podium naast Dunselman. Zwart mag een veelzijdige rol vertolken. "Met name zorg ik voor de muziek en de zang, maar ik vertolk ook de gedachten van Ada. Soms ben ik haar dochter en soms mijzelf. De rol is erg flexibel", licht ze toe.

Vrijdag is de aftrap in Meppel en daarna trekt het theatergezelschap door Nederland. Voor de jonge actrice is het avontuur nieuw. "Het is de eerste keer dat ik op tour ga, dat maakt het wel spannend."

Lovende recensies

Het plan voor een eigen productiehuis kwam een aantal jaren geleden van de directie van Ogterop. Het viel hun op dat er in Drenthe geen theatergezelschap was dat zelf voorstellingen bedenkt en daarmee het land in trekt. Productiehuis Mevrouw Ogterop, dat los functioneert van de schouwburg, was geboren.

Eerdere voorstellingen waren Ik zat in een kutvoorstelling, maar mijn haar zat wel heel erg goed en Ik zou liever Angel heten. Beide kregen lovende recensies, Dunselman hoopt weer op succes met de nieuwe voorstelling. "Maar we zijn vooral blij met het resultaat, het is een mooie show geworden."

Toekomst

Hoewel de première van de voorstelling nog moet plaatsvinden is Dunselman alweer aan het brainstormen over het volgende verhaal. "Het is gebaseerd op een boek van Nanne Tepper, De eeuwige jachtvelden. Het verhaal gaat over een gezin op het platteland dat in armoede opgroeit, daar wordt een theaterbewerking van gemaakt."