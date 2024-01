'Ontvoerde' Griendtsveenpark-poes weer terug op oude stek met hulp van de wijkagent

Waar is-ie nou? Vrijwilligers en bezoekers van het Griendtsveenpark, het parkje tussen Schoonebeek en Erica, hebben de afgelopen dagen snel in de gaten dat er iets niet klopt. De opvallende en aanhankelijke rode poes die sinds jaar en dag op het park rondstruint, is ineens nergens meer te bekennen. Als camerabeelden worden bestudeerd, is de conclusie opmerkelijk: de poes blijkt te zijn ontvoerd.

Het Griendtsveenpark is vooral voor ouders met jonge kinderen een bekende plek. Rondom het paviljoen scharrelen allerlei dieren rond: van schapen tot kippen en konijnen tot herten. Terwijl kinderen zich vermaken in de speeltuin, lopen de dieren overal kriskras rond. Zo ook de rode poes, een populaire gast in het parkje. Hij wandelt altijd vrolijk achter kinderen aan en laat zich gewillig knuffelen. Maar als het even kan geniet-ie van de zon. Zo ook zondag.

'Toch wat vreemd'

Als Alie Lieverink, buurvrouw van het Griendtsveenpark, en haar man die middag rond lunchtijd een hapje eten, zien ze uit hun ooghoeken een Mercedes door de straat rijden. Het gebeurt wel vaker dat auto's langzaam voor het park langsrijden, maar ditmaal gaat het anders dan anders.

"De auto stopt en rijdt ineens langzaam terug. Hij stopt dan nog een keer bij de tweede ingang en doet daar iets wat wij niet zien. De achterdeur gaat open en weer dicht en daarna rijdt de auto door. Toch wat vreemd", zegt de man van Alie.

Wijkagent wordt ingeschakeld

Ze staan er niet direct bij stil en gaan verder tot de orde van de dag. Maar als de rode poes de hele dag door afwezigheid schittert en ook maandag en dinsdag nergens te bekennen is, denkt Alie ineens terug aan die Mercedes.

Samen met het bestuur van het park worden de camerabeelden van die zondagmiddag bestudeerd en wat blijkt? De bestuurder heeft de geliefde rode poes in zijn auto meegenomen. Alie is verontwaardigd. "Hij hoort bij het park, daar blijf je van af."

Ook Annie Hommes, bestuurslid van het Griendtsveenpark, blijft na het bekijken van de beelden gissen: "Wie doet nou zoiets? Ik neem toch aan dat je je gezonde verstand kunt gebruiken. De kat van de buren neem je toch ook niet zomaar mee?" zegt ze.

Eerst heerst nog even de hoop dat de poes vanuit het niets weer het park op komt wandelen, maar dat blijkt ijdele hoop. Het bestuur besluit de wijkagent in te schakelen. Die bekijkt het kenteken op de camerabeelden, zoekt gegevens op in de databank en achterhaalt zo het adres waarop de Mercedes staat geregistreerd.

Geen slechte bedoelingen

Nog diezelfde middag komt de wijkagent met goed nieuws. Op het adres waar hij poolshoogte neemt, blijkt de rode poes doodleuk te wachten op zijn redder in nood.

Volgens de diender had de automobilist geen slechte bedoelingen. Hij zou de poes hebben meegenomen omdat-ie dacht dat het een zwerfkat was en de koude temperaturen het dier niet goed zouden doen. Volgens de man liep de kat achter hem aan en zocht-ie veel aandacht. Annie slaakt een zucht van verlichting: "Die poes loopt achter iedereen aan", zegt ze enigszins opgelucht.

Maar terug naar het Griendtsveenpark, dat keert de kat voorlopig niet. De eigenaren van de kat, Hans en Willy Stemmer, nemen het beestje voorlopig weer in huis. "Ze is ooit door haar twee eigen kittens weggejaagd, die vonden dat ze niet meer welkom was in de kattenroedel", zegt Willy. Dat had het echtpaar nog nooit meegemaakt. Toen de pup van Hans en Willy ook nog begon te blaffen, nam de rode poes de benen. Ze vertrok naar 'de achtertuin' van het stel: Het Griendtsveenpark. "We hebben haar proberen terug te krijgen, maar als zij niet wil, dan lukt het niet", vertelt Willy. De Stemmers zijn dankbaar voor de tijd dat poes in het Griendtsveenpark heeft mogen verblijven, maar zijn blij dat ze nu weer thuis is.

Eind goed, al goed

De poes heeft nu één nacht verbleven in het huis van Hans en Willy en begint zich steeds meer thuis te voelen. "Ze heeft gewoon zo veel meegemaakt. Autorijden, verblijven in een vreemd huis, meerdere malen moeten zitten in een reismand, daar wordt het beestje ook gewoon bang van", aldus Willy.