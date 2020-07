Woningcorporatie: 'We zijn enkele keren bij overleden man aan de deur geweest'

Woningcorporatie Actium heeft een paar keer voor een dichte deur gestaan bij de man die gisteravond dood gevonden werd in zijn appartement in Assen. De medewerkers kwamen bij hem aan de deur vanwege een 'kleine huurachterstand' na de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli van vorig jaar.

Volgens Marcel van Halteren, manager klant en strategie bij Actium, komt het vaker voor dat medewerkers bij klanten aan de deur komen vanwege een huurachterstand. "De hoogte van de achterstand bepaalt ook welke stappen we zetten. Dit was een achterstand van enkele tientjes. Dan komen we, na een paar brieven te hebben gestuurd, gewoon aan de deur." Als er geen grote problemen zijn, dan grijpt de woningcorporatie niet meteen in, zo vertelt Van Halteren.

Badkamer

Van Halteren bevestigt dat buren in de flat vorig jaar een badkamer aangeboden hebben gekregen en dat de overleden man niet op dat aanbod is ingegaan. "We stuurden een brief, maar kregen geen contact. Bij navraag bleek dat de man weleens in het buitenland zat en we zijn daar vanuit gegaan. Dat komt wel vaker voor."

Dat uiteindelijk Actium de politie heeft gebeld is volgens Van Halteren om een menselijke reden. "We kwamen aan de deur en nu voelde het niet goed. Daarom hebben we de politie gebeld. We hebben geen lijstje waarop staat hoe vaak we langs moeten komen voor we hulp vragen. Dit is op gevoel gedaan."

Een bestaan alleen

Dat de meneer niet eerder is opgemerkt, is volgens Van Halteren niet heel bijzonder. "We komen vaak tegen dat mensen geen contact opnemen met ons of met de buren. Sommige mensen kiezen voor een bestaan alleen, dat hoeft niet eens een eenzaam bestaan te zijn, maar wel gewoon alleen."

Ook heeft volgens Van Halteren de coronatijd ermee te maken. "Mensen zitten meer binnen en dan valt het minder op dat iemand niet buiten komt. Ook houden mensen in deze tijd afstand. Het zal dus meer voorkomen dat mensen alleen sterven."

Nazorg

Actium gaat bij buurtbewoners langs om nazorg te geven. In de loop van de week hoopt de woningcorporatie met de buren te hebben gesproken.

Lees ook: