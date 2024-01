COA: 'Te veel gemeenten kijken weg bij opvang asielzoekers'

De opvang van asielzoekers is afhankelijk van gemeenten die opvanglocaties openen. "Die capaciteit is niet toereikend. Veel gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, maar ondanks de vele oproepen van de staatssecretaris is er een te grote groep gemeenten, ongeveer de helft, die wegkijkt", zegt de advocaat van het Centraal Orgaan opgang asielzoekers (COA).

De gemeente Westerwolde, waar het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel in ligt, heeft een kort geding aangespannen tegen het COA. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal asielzoekers in Ter Apel wordt teruggebracht. In Ter Apel zitten momenteel tussen de 2.100 en 2.200 mensen, meer dan het aantal van 2.000 dat met de gemeente Westerwolde was afgesproken.

"Het COA komt de afspraken niet na, dat is juist", erkent de advocaat van de organisatie. Volgens hem is het "schaken op verschillende borden voor COA en staatssecretaris, omdat er afhankelijkheid is van verschillende partijen, waaronder gemeenten". En daar ondervindt het COA volgens hem "in toenemende mate weerstand van gemeenten en omwonenden die zich verzetten tegen de komst van statushouders en asielzoekers. Een grote hoeveelheid zeer tijdelijke locaties draagt niet bij aan een stabiel opvanglandschap."

Drenthe ergert zich aan 'weigergemeenten'

Vanuit Drenthe is ook de nodige ergernis over zogeheten weigergemeenten. Zo roept burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen andere gemeenten op ook hun verantwoordelijkheid te nemen. "De humanitaire ramp in Ter Apel laat veel te veel gemeenten onverschillig. Uit angst voor een gesprek aan draagvlak in de omgeving", zei Van Oosterhout daarover in zijn nieuwjaarstoespraak.

Commissaris van koning Jetta Klijnsma hekelt de weigergemeenten eveneens. "Gemeenten die vluchtelingen weigeren, moeten midden tussen de vluchtelingen in Ter Apel worden gezet om daar eens goed rond te kijken naar de mensonterende situaties", fulmineerde Klijnsma vorige maand.

COA: 'Keuze uit nood'

Volgens de advocaat is het COA "alle dagen met man en macht bezig om voldoende opvangplekken te realiseren om Ter Apel te ontlasten". Dat lukte tot eind oktober, maar eind november en begin december was er een piek. Het aantal nieuwe asielaanvragen stijgt en het lukt niet om erkende vluchtelingen een woning te geven, zodat ze het asielzoekerscentrum kunnen verlaten. "Toen heeft het COA uit nood de keuze gemaakt om over de grens van 2.000 mensen heen te gaan, om te voorkomen dat mensen geen opvang zouden krijgen."

Dat is volgens de advocaat ook het gevaar als de eis van Westerwolde wordt toegewezen. Andere opvangplekken zitten ook vol. "Dat zal ertoe leiden dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Dat is onwenselijk, zeker in de winterperiode."

Overlast

Volgens Westerwolde zorgt de overbevolking in het aanmeldcentrum voor overlast binnen en buiten. Het COA betwist dat. Volgens de advocaat is er "geen oorzakelijk verband tussen de overschrijding van de bezetting en de toename van de overlast". De overlast komt volgens hem door "het soort asielzoeker en niet het aantal. Het gaat om een beperkte groep asielzoekers uit een specifieke groep veilige landen, met weinig kans op een verblijfsvergunning. Zij gaan steeds zo snel mogelijk naar andere locaties."

Ook in buurdorp Nieuw-Weerdinge wordt al langere tijd overlast ervaren.