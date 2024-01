Winters weer oorzaak van kapot spoor richting Meppel

De vrieskou van de afgelopen dagen is de oorzaak van een defect in het spoor richting Meppel. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

De hele dag rijden daarom minder treinen tussen Meppel en Zwolle. "Als het heel koud is, krimpen de spoorstaven een heel klein beetje", zegt een woordvoerder van ProRail. "Dan kan er een soort breukje ontstaan. Dat is hier nu ook het geval."

10 kilometer per uur

Treinen kunnen volgens ProRail nog wel over het spoor rijden, maar moeten flink in snelheid terug op het stuk waar het defect zit. "Er geldt een snelheidsbeperking van 10 kilometer per uur op de plek van de breuk. Het gaat maar om een heel klein stukje, maar toch rijden er daardoor minder treinen."