Het kan vriezen en het kan dooien, maar wat als je daardoor lekkages krijgt?

We hebben een paar mooie ijsdagen achter de rug met temperaturen tot zeven graden onder nul. Maar vanaf vandaag is het vermoedelijk snel gedaan met schaatsen, sneeuw en ruiten krabben, want de dooi treedt in. En die is niet zonder risico. Als de temperatuur na een vorstperiode weer stijgt, betekent dat ook dat eventuele vorstschade aan het licht kan komen.

Bevroren waterleidingen zijn de meest voorkomende schadegevallen tijdens zo'n vorstperiode: water zet uit bij bevriezing en veroorzaakt daardoor haarscheurtjes. Als daarna de dooi intreedt, leidt dit automatisch tot lekkages. Een kapotte buitenkraan is nog wel te overzien, maar een gesprongen waterleiding is een stuk vervelender.

Meeste lekkages ontdek je pas tijdens de dooi

Als de temperaturen weer wat stijgen is het belangrijk om je huis even te controleren. Bekijk nauwkeurig de staat van leidingen, dakgoten en andere delen van je huis die vatbaar zijn voor vorstschade.

Heb je isolatiemateriaal gebruikt om leidingen te beschermen? Top! Maar haal ze er nu weer af, dan kun je beter zien of er iets kapotgevroren is. Klim ook even op de ladder en kijk of je dakgoot vrij is. Niet alleen blaadjes, maar ook ijs kan ophopen in de hemelwaterafvoer,en dat kan weer leiden tot vervelende lekkages.