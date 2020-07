Oude huurhuizen in Oosterhesselen na jaren wachten toch vervangen

Een deel van de woningen stond al een tijdje leeg en de eerste acht huizen zijn de afgelopen weken gesloopt. "De plannen voor deze huizen dateren uit 2015. Voordat we konden gaan slopen, moest er eerst nog een ecologisch onderzoek worden gedaan en dat hadden we niet goed weggezet in de tijd", zegt Domesta-woordvoerster Alice Hulleman.

Gasloze woningen

Het ecologische onderzoek nam volgens haar een flinke periode in beslag. Daarna volgende een nieuwe tegenslag. "Toen we konden starten, was het bouwbesluit aangepast. Daarin staat dat we alleen nog gasloze woningen mogen bouwen. Daarom moesten we de bouwplannen aanpassen", aldus Hulleman.

De huurwoningen die er stonden dateerden uit de jaren '50 en waren hard aan vervanging toe. In een ander deel van de Beatrixlaan, een paar honderd meter verderop, heeft Domesta in 2010 de verouderde tien huurhuizen al gesloopt en vervangen door acht ruimere huizen.

Iets groter

De huizen die nu gebouwd worden, zijn minder groot dan die in het andere deel van de straat. Ze worden wél groter dan de huizen die er stonden, zegt Hulleman. "De breedte blijft gelijk, maar de huizen worden wel dieper, naar achteren toe."

Een deel van de huizen is al gesloopt (Rechten: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

Wisselwoningen

De bewoners van de inmiddels gesloopte huizen wonen tijdelijk in andere huizen van Domesta, zogenoemde 'wisselwoningen'. Dat aan beide kanten van de straat nog één dubbele woning overeind staat, komt omdat voor die bewoners nog geen wisselwoningen zijn gevonden, zegt Hulleman. "We werken daarom in twee fasen. Wanneer de laatste woningen gesloopt worden, hangt af van hoe snel er andere woonruimte gevonden is."

De verwachting is dat de nieuwe woningen in het najaar van 2021 klaar zijn. Behalve dat ze gasloos zijn, krijgen ze infraroodverwarming, zonneboilers en zonnepanelen op de daken. Het gaat om levensloopbestendige huizen met een slaap- en badkamer beneden.