Drenthe geniet van winterweer: 'Pak je kans als die zich voordoet'

Verreweg de meeste ijsbanen in Drenthe zijn vandaag nog gesloten, maar dat weerhoudt mensen in Drenthe er niet van om toch het ijs op te zoeken.

Zo werden in Stuifzand de ijzers ondergebonden. Niet op de reguliere ijsbaan, maar in de zogeheten pannakooi, die voor de gelegenheid onder water is gezet. Kinderen van de basisschool konden er vanochtend terecht. "Taal is stom, dus gelukkig schaatsen we nu", zegt een meisje. "Het gaat heel goed, maar ik ben al wel een paar keer gevallen."

Een klasgenootje valt haar bij: "Ik kon niet zo goed schaatsen, dus ik heb de schoenen maar weer aangedaan."

De boswachter op het Elpermeer

Hoewel het ijs in de natuur niet overal even dik is, wagen meerdere mensen zich er toch aan. Een van hen is boswachter Tjeerd Langhout, die een rondje waagt over het Elpermeer bij Schoonloo. "Het ijs is super, zo glad als een spiegel", glundert hij. "Ik geniet ervan zolang het nog kan."

Volgens Langhout is het ijs bij het Elpermeer betrouwbaar. "Ik ken dit gebied heel goed. Op z'n diepst is het hier maar dertig tot veertig centimeter", weet hij. "Het water hier loopt ook niet weg. Dat is wel het geval bij ondergelopen sloten en rivieren. Daar trekt het water onder het ijs weg. Als je het terrein niet kent, moet je het ijs niet op."

Wat is er zo mooi aan schaatsen op natuurijs? "Dat is niet uit te leggen. Natuurijs wordt zeldzamer in Nederland, dus pak je kans als die zich voordoet."