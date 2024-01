Drenthe Toen podcast: Drentse turfgravers in Engeland, 'roeg in de bek', maar toch aangepast

Gerard Stout schrijft door. Gelukkig maar. De gelauwerde en productieve schrijver/uitgever uit Peize schrijft zowel in het Nederlands, het Drents als het Engels en in die laatste taal schreef hij zijn meest recente boek. 'Meet a local. Pilgrimage in the Yorkshire Peat district & South-East Drenthe, The Netherlands'. Feiten vermengd met fictie, waarin de hoofdpersoon de sporen volgt van Drentse turfgravers die in het veengebied in het Engelse Yorkshire gingen werken, en daar bleven. En dat is feit. Want er waren tientallen turfgravers uit Hoogeveen die als arbeidsmigrant naar Engeland trokken.