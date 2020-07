Goede nacht om vallende sterren te bekijken

De beste tijd om een wens te doen is tussen twee en vijf uur vannacht. Eerder is er nog te veel maanlicht waardoor je de sterren minder goed kunt zien en daarna wordt het alweer snel licht.

Gruis

Het zijn natúúrlijk niet echte vallende sterren. Sterrenkundige Theo Jurriens: "Het zit zo: de aarde draait in een baan om de zon en onderweg komt die gruis tegen. Het verbranden van dit gruis in de dampkring, zien we als een vallende ster aan de hemel".

De vallende sterren zijn afkomstig uit de zwermen Aquariden en Cassiopeïden. Er zitten ook nog wat sporadische meteoren tussen, aldus weerbureau Weeronline.

Weersverwachting

Dankzij brede opklaringen is de nacht van woensdag op donderdag de meest gunstige nacht om de vallende sterren te zien.

In het noorden wordt wel wat bewolking verwacht maar ook perioden met een heldere hemel. Het blijft droog en wordt redelijk fris met een minimumtemperatuur van zeven graden.

Extraatje

Met een verrekijker is ook de komeet NEOWISE nog te zien. Dit is de helderste komeet sinds Hale-Bopp in 1997. De komeet is tussen ongeveer elf uur en half twee zichtbaar in het westen tot noordwesten op zo'n twintig graden hoogte.

Perseïden

Lukt het vanavond niet om te kijken, dan is het wachten tot augustus. De beste meteorenzwerm van de zomer, de Perseïden, vindt dan plaats. In de nacht van 12 op 13 augustus zijn er mogelijk wel vijftig vallende sterren per uur zichtbaar. Dat zijn een hele hoop wensen.

