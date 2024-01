Aan het Kennemerland in Assen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een ongeluk.

Door nog onbekende oorzaak kwam de vrouw in de wijk Baggelhuizen in botsing met een auto. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.