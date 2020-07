Advocaten: 'Autohandelaren zijn vanaf begin gecriminaliseerd'

Twee autohandelaren uit Noordscheschut en Zuidwolde zijn vanaf de inval in november 2017 in hun bedrijf in Hoogeveen en woningen door het Openbaar Ministerie (OM) weggezet als criminelen. Dat zeiden advocaten Tineke Pieters en Tom Gijsberts vandaag voor de rechtbank in Zwolle.

De handelaren stonden terecht voor grootschalige btw-fraude, leidinggeven aan een criminele organisatie, vervalsen van documenten, witwassen en verboden wapenbezit. Tegen hen eiste het OM celstraffen tot ruim vier jaar en een boete van 50.000 euro. Hun bedrijf zou een boete van een half miljoen moeten betalen.

Pers

De pers werd direct na de inval in Hoogeveen en omgeving uitgenodigd en door justitie bijgepraat, zei Pieters. Vanaf dag één werden de twee verdachten volgens de advocaten in de media gecriminaliseerd. De officier van justitie bestreed dit. De pers had zelf lucht gekregen van de invallen. Inhoudelijk werd niet met de media over de zaken gecommuniceerd, zolang de rechter niet had beslist.

Zand in ogen

Beide verdachten deden volgens het OM zaken met malafide Libanezen die in Berlijn woonden. In de periode van begin 2014 tot eind 2017 zouden miljoenen euro's aan crimineel geld zijn witgewassen. De autoriteiten werden zand in de ogen gestrooid door documenten te vervalsen via een dubbele administratie, zei de officier van justitie eerder.

Katvangers

Duizenden tweedehandsleasewagens gingen via het bedrijf in Hoogeveen naar het buitenland. Btw-afdracht werd omzeild, ook werd gebruikgemaakt van katvangers die fictieve buitenlandse bedrijven op hun naam hadden staan, zo luidt de aanklacht. Een van de katvangers werd eerder in Amsterdam veroordeeld tot twee jaar cel. Volgens de officier waren de verdachten op de hoogte van de rol van katvangers en dat zij te maken hadden met malafide handelaren.

Vrijspraak

De advocaten belichtten dit anders: "De mannen hebben altijd overleg gevoerd met hun boekhouder, de bank en de Belastingdienst. Altijd kregen zij de indruk dat zij 'binnen de lijntjes kleurden'. De handelaren zijn daardoor ongemerkt op het verkeerde been gezet." Ze vroegen de rechtbank de verdachten alleen te veroordelen van verboden wapenbezit en van de rest vrij te spreken.

De rechter doet op 25 augustus uitspraak.

