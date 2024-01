Gasopslag Norg had geen last van kou, Groningenveld weer van waakvlam

De twee gaslocaties in het Groningerveld die eerder deze week op de waakvlam zijn gezet, worden weer gesloten. Die opdracht heeft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief gegeven aan de NAM in Assen.

De productielocaties in Spitsbergen en Scheemderzwaag werden weer geopend vanwege de vrieskou. Het winterse weer zou er namelijk toe kunnen leiden dat de gasopslag Norg bij Langelo uitvalt. Vijlbrief wilde voorkomen dat er te weinig gas beschikbaar zou zijn.

Gasopslag Norg functioneerde

Omdat het de komende twee weken naar verwachting gemiddeld niet onder de -6,5 graden Celsius komt, heeft Vijlbrief zijn besluit weer ingetrokken. De afgelopen dagen is er een 'minimale hoeveelheid' gas gewonnen. Het gaat om 0,008 miljard kuub gas.

Het Groningenveld is afgezien van die minimale hoeveelheid niet gebruikt. De gasopslag Norg had gisteren geen last van de winterse kou.