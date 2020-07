Hoogeveense slachterij: 'NVWA vocht interne strijd bij ons uit'

De inval van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het Hoogeveense Vleesbedrijf Griendtsveen is 'niet rechtmatig verlopen'. Dat schrijft mede-eigenaar Harry Wildeboer in een reactie op het stopzetten van de vervolging van de Noordelijke slachterijen door het Openbaar Ministerie.

Volgens Wildeboer is zijn bedrijf slachtoffer geworden van een strijd die twee afdelingen van de NVWA met elkaar voeren.

Vleesbedrijf Griendtsveen wil met de schriftelijke reactie de rust rond het slachthuis herstellen en hoopt ook duidelijkheid te geven over wat er volgens het bedrijf precies is gebeurd.

Onderzoek stopgezet

Het OM deed in oktober 2018 een inval bij de slachterij in Hoogeveen nadat de NVWA aangifte deed tegen het bedrijf. De NVWA had eerder dat jaar geconstateerd dat er gevallen waren waarbij zieke dieren werden geslacht. Ook bij andere slachterijen in Noord-Nederland deed het OM onderzoek.

Maar een half jaar nadat het OM was ingeschakeld, greep minister Carola Schouten in. Ze kondigde een onafhankelijk onderzoek aan naar de manier waarop de NVWA omgaat met misstanden in slachthuizen.

Dit leidde vorige week tot het bericht van het OM dat het onderzoek is stopgezet. De reden is volgens het OM dat de NVWA niet tijdig bewijsstukken en informatie over de misstanden heeft geleverd. Het onderzoek zou daardoor te lang duren.

Inval

Wildeboer heeft kritiek op de inval die het team Dierenwelzijn van de afdeling Handhaven van de NVWA deed op 9 oktober 2018. Toen werd de administratie in beslag genomen van dierenartsen van de NVWA, die toezicht houden tijdens de slacht. Ook de administratie van Vleesbedrijf Griendtsveen werd in beslag genomen.

Wildeboer: "Het had ons bedrijf veel onrust gescheeld indien de NVWA gegevens binnen de eigen organisatie had opgevraagd. Het siert een organisatie als de NVWA niet als deze onderling op ons slachthuis een machtsstrijd gaat leveren."

Lek naar dierenrechtenorganisaties

De eigenaar van Vleesbedrijf Griendtsveen begrijpt ook niet hoe het kan dat bij de inval filmopnames zijn gemaakt door een dierenrechtenorganisatie. Wildeboer: "Er is een korte link tussen team Dierenwelzijn en organisaties zoals Dier-en-Recht en Animals Today. Oftewel, er lijkt een lek te zitten binnen de NVWA die interne zaken naar buiten brengt. (...) Deze ondermijning moet binnen de organisatie opgelost te worden en niet via het bedrijfsleven."

Volgens Wildeboer zou het OM voldoende informatie moeten hebben om een zaak te beginnen, maar doet het OM dat niet. "De inbeslagname is niet rechtmatig verlopen, de wijze van handhaving binnen de NVWA is niet eenduidig en er is geen strafrechtelijk bewijs gevonden voor het vervoeren van niet-transportwaardig vee."

Wildeboer schrijft zijn frustratie van zich af en eindigt met de opmerking dat hij liever zijn energie steekt in de slacht van 'een veilig stukje vlees' op 'een diervriendelijke wijze' dan 'onderdeel te moeten zijn van een steekspel van een overheidsorganisatie.'

NVWA

De NVWA is gevraagd om een reactie op de visie van Harry Wildeboer, maar de toezichthouder heeft niet gereageerd op dit verzoek.

